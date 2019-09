Urgen empresarios logros anticrimen

León.- Para el Consejo Coordinador Empresarial, los avances presumidos en el Modelo de Policía de Proximidad y Justicia Cívica son acciones positivas, pero lo que urgen son resultados en seguridad.

El avance es evidente en cuanto a la implementación del modelo, pero mientras no haya resultados, nada de esto habrá valido la pena, todavía no hay resultados, en la última encuesta (INEGI) seguimos muy mal en percepción y la incidencia delictiva no disminuye”, señaló José Arturo Sánchez Castellanos en gira con el alcalde Héctor López Santillana para conocer acciones por la seguridad.