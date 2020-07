Urgen lluvias a productores de temporal; comenzarán afectaciones

Irapuato.- Si las lluvias no se regularizan en una semana, los productores de temporal en Irapuato comenzarán a ver afectaciones en sus cultivos, ya que no cuentan con agua de presas ni de pozos para regar, señaló el líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Arturo Contreras Hernández.

Destacó que son alrededor de 15 mil hectáreas de cultivo de temporal las que se sembraron en Irapuato, en comunidades como El Comedero, El Garbanzo, San Nicolás, Santa Rosa, Valencianita, Cañada de la Muerte, Noria de Camarena, Potrero de la Noria, la Tarja, Cuchicuato, San Cristóbal, Vista Hermosa, San Agustín, entre otras.

El líder de la CNC dijo que los productores campesinos de temporal esperan lluvias constantes y moderadas, pues las fuertes lluvias también pueden inundar los sembradíos y generar aún más afectación.

Los temporales están manteniéndose, pero ya la situación se está complicando un poco (...) si no llueve bien en unos ocho días, prácticamente las plantas se estresan y no crecen como deberían”, enfatizó.

Contreras Hernández refirió que la falta de lluvias ocasiona que, por ejemplo, el maíz no crezca, tenga pocos granos y no se pueda comercializar de forma fácil, por no estar en condiciones óptimas y por lo mismo, no tienen el precio de garantía para sus producciones.

Señaló que algunos pequeños productores de la comunidad San Nicolás Temascatío han podido regar con escurrimientos de arroyos o ríos que pasan por esa zona, y en comunidades como Cañada de la Muerte en días pasados cayeron algunas lluvias, pero no es suficiente.

A todos nos debe ocupar y preocupar esta situación, tanto a los productores como a nuestras autoridades, esperemos que se regularicen las lluvias y no tengamos que estarnos lamentando el día de mañana”, puntualizó.

