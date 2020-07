Uso de Ivermectina contra Covid-19 divide opiniones médicas

Guanajuato.- Un medicamento antiparasitario, común para matar piojos, la Ivermectina, ya fue aceptado por la Secretaría de Salud del Estado y se utiliza como parte del tratamiento de algunos pacientes contagiados de Covid 19.

"Como que ayuda a mejorar a algunos pacientes”, afirmó el doctor Carlos Eduardo Osorio Suárez, Jefe de Terapia Intensiva de los hospitales de Guanajuato, “hay que entender que cada enfermo necesita un tratamiento específico, de acuerdo a su condición física, la Ivermectina no es para todos”.

Para el infectólogo Alejandro Macías Hernández, reconocido por su desempeño al enfrentar la crisis de Influenza H1N1, la Ivermectina no es útil contra el Covid y puede tener efectos secundarios adversos.

Es un medicamento que no debe usarse contra el Covid, es un rumor lo que han dicho que funciona, no es verdad, no hay porqué tomarlo. Incluso puede tener efectos colaterales como dolor de cabeza”.