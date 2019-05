Sienten inseguridad en transporte público; denuncian robos y acosos

León, Guanajuato.- La inseguridad en la ciudad está focalizada también dentro del transporte público, así lo señalaron algunos usuarios del Sistema Integrado de Transporte.

Algunos usuarios del transporte público de la ciudad de León revelaron no sentirse seguros al viajar en camión, particularmente la "oruga", es donde mencionaron se sienten más inseguros.

Debido a los recientes hechos delictivos dentro de los paraderos del SIT, como lo sucedido en el paradero Centro de Salud, donde robaron equipo tecnológico, los usuarios revelaron que los asaltos o robos no son la única problemática.

Siempre pasa, es una situación prácticamente normal, a mi no me han robado o asaltado dentro, pero sí me han acosado, en una ocasión un hombre me toco mis partes íntimas... Reaccioné mal, pero no son cosas que deberían pasar, es muy incómodo, no me siento seguro viajando en la oruga, quizá en camión de ruta normal no es tanto el problema”, reveló David Rico.