Villagrán, Guanajuato.- José Francisco vivió un calvario para ser beneficiado con la vacuna contra el COVID.

Vine a Villagrán porque mi hermano me habló, sí fui a Celaya pero me tocó la mala suerte de no alcanzar, primero fui a la Universidad de Guanajuato, la que está por el Hospital Materno y no alcancé, luego me dijeron que en el Tecnológico y me volví a formar y para mi mala suerte se volvieron a terminar”, contó.