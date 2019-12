VIDEO Con misa recuerdan un año de camionazo en León

León.- A un año del accidente de la ruta 84, familiares de las víctimas de este suceso participaron en una misa en el sitio del suceso para honrar a los fallecidos.

La homilía fue impartida por el párroco José Luis Guerra, de la parroquia de San Juan diego, ubicada en la colonia León II.

A unos metros del cruce del bulevar Calcopirita con el bulevar Las Joyas, entre la hierba seca, las sencillas cruces que se erigieron por los familiares de las víctimas en memoria de sus seres queridos y algunas de las piezas del camión número LE-306E, se realizó esta misa.

Postrados en las cercanías del sitio del accidente que marcó a la ciudad hace un año, los familiares escucharon atentos la homilía, y al finalizar varios de ellos soltaron globos blancos y azules como parte de este acto para honrar la memoria de sus seres queridos.

Elizabeth Robledo, nieta de Rafaela , una de las víctimas, y tras un año del suceso mencionó que “la hemos recordado en muchas fechas, como el día de las madres ,porque ella era como nuestra mamá”.

Pero la recordamos más en estas fechas porque en navidad fue la última vez que estuvo con la familia y año nuevo ya no pudo estar con nosotros. Este año algo pasó que no se pudo estar juntos, a lo mejor porque ella no estuvo ahí”, señaló la nieta.