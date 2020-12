VIDEO El doctor guanajuatense Jonatan atiende a pacientes Covid en Israel

Haifa, Israel.- En el Hospital Rambam, de Israel, el médico guanajuatense Jonatan Raúl Ávalos Aguiñaga se mantiene en el frente de batalla en apoyo a pacientes con COVID-19.

El originario de San Felipe Torres Mochas regresó desde finales de marzo (al inicio de la pandemia) a su centro de trabajo en el área de Urología, pero también colabora para la atención de enfermos del virus que tampoco cede en esa región.

Durante la pandemia han tenido tres encierros totales, contó, están en el tercero.

Jonatan ya recibió la vacuna la semana pasada, como mostró en un video.

“Gran parte de la población médica ya recibió la vacuna para el COVID-19, pero la población está renuente, no se la quiere poner, no tienen confianza”, lamentó.

Yo no me he contagiado, me hice el examen tres veces, estuve en contacto con pacientes, algunos que no sabíamos que tenían Coronavirus, pero ya me vacuné”.