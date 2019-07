VIDEO En segundos asaltan con pistola y cuchillo a transeúntes y comerciantes

León.- Dinero en efectivo y tres teléfonos celulares fue el botín de una pareja de asaltes, luego de ingresar a robar a una purificadora de agua en la colonia Valle Antigua; el crimen quedó grabado por cámaras de vigilancia del negocio.

Los hechos ocurrieron a las 8 de la noche del miércoles en el negocio ubicado domicilio ubicado sobre el bulevar Yacimiento.

En el video se observa cómo los dos hombres bajaron de un auto Chevrolet tipo Monza de color blanco y segundos después ingresaron al local; se dirigieron a la oficina donde se encontraban dos empleados del lugar y los amagaron con una pistola.

Estábamos haciendo inventario y corte de las ventas del día. Uno sacó una pistola y dijo que nos agacháramos y no los viéramos a la cara, otro sacó un cuchillo y me lo puso en el cuello", contó a am uno de los empleados.