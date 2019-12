VIDEO Comunidad estudiantil de León se une para exigir seguridad 

León.- Alumnos de diferentes preparatorias y universidades marcharon en contra de la inseguridad y el acoso.

Estudiantes vistieron de negro con pañuelos verdes. Foto: José Antonio Castro Murillo.

Cerca 500 jóvenes participaron en lo que llamaron Marcha Pacífica Universitaria 2019 y partieron de la Universidad de Guanajuato campus Forum.

Esta marcha fue motivada principalmente a manera de solidarizarse con sus compañeros de la UG, debido a los casos de acoso y abuso sexual que fueron presentados en días pasados y también debido a la inseguridad que perciben en sus diferentes instituciones educativas.

"Nos están matando"

Cientos de alumnos tomaron las calles del Centro Histórico de León para exigir seguridad y justicia. Foto: José Antonio Castro.

El caso de Daniela Vega fue el que desató esta serie de marchas sin embargo estos jóvenes también pedían qué tanto el gobierno municipal como el estatal les dieron la garantía de estar seguros dentro y fuera de sus universidades.

En la marcha participaron universidades como: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Tecnológica de León (UTL), Instituto Tecnológico de León (ITL), Instituto Lux, EPCA, UNITEC, Ibero León, Universidad de León y Universidad De La Salle Bajío y entre otras.

El contingente recordó a los 43 normalistas desaparecidos y la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Foto: José Antonio Castro Murillo.

"Estudiante escucha esta es tu lucha", "No nos vean únanse", "Esto es por Daniela y por todos los que ya no están" y "No quiero un 10 y por eso me miras las piernas" fueron las consignas más recurrentes que gritaron los alumnos.

Recuerdan movimientos históricos

"Nos están matando", "Estudiante escucha esta es tu lucha", "No nos vean, únanse" y "Esto es por Daniela y por todos los que ya no están" fueron algunas de las consignas. Foto: José Antonio Castro Murillo.

La marcha terminó frente al Palacio Municipal de León, donde se congregaron todos los estudiantes y formaron un círculo para posteriormente cantar las porras de sus diferentes instituciones.

Compañeros esta lucha apenas empieza", gritó uno de los participantes de la marcha, luego de eso todos sus compañeros pusieron una rodilla en el suelo y levantaron el puño derecho como símbolo de protesta.

Dos de los movimientos estudiantiles históricos en el país se hicieron presentes y entre gritos y consignas recordaron que "Nos faltan 43" y que "2 de octubre no se olvida".