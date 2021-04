Guanajuato.- Captan en video al secretario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Guanajuato, Gerardo Fernández González, cazando águilas en la Sierra de Lobos.

En el video que circula en redes sociales se aprecia como el Secretario del PVEM dispara con una escopeta a estas especies protegidas en el sitio conocido como Cantil de las Águilas.

La Sierra de Lobos es un área protegida que alberga varias especies diferentes de águilas y aguilillas, según el listado de flora y fauna de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (Smaot), entre las especies que habitan la zona se encuentra la águila real que también está protegida.

Para este proceso electoral Fernández González es el candidato en la primera posición del listado de diputaciones plurinominales por el consejo del PVEM, partido cuyas principales propuestas son a favor del medio ambiente.

El video donde se aprecia al candidato, junto con otras personas disparándole a las aves, ha sido difundido a través de redes sociales.

Al respecto del video el Gerardo Fernández informó que el video tiene más de 12 años, señaló que fue grabado en abril de 2009, dos años antes de tener alguna relación con el partido.

Desde que estoy en el partido me ha servido para identificar patrones, conductas e ideas que me he dado cuenta que estaba equivocado y lo he ido cambiando… Sin afán de justificar lo que se ve en el video, sin duda se ve un joven estúpido con decisiones tontas”, mencionó.