VIDEO Ricardo Anaya presume logros del PAN en su gira por Guanajuato

Guanajuato.- Ricardo Anaya Cortés, excandidato del PAN a la Presidencia de México, visitó Guanajuato en su gira por el país y presumió acciones que han hecho gobernadores panistas en el estado.

A una semana de que inicien los registros de los candidatos a Presidentes Municipales y Ayuntamientos en Guanajuato, Ricardo Anaya publicó un video en su cuenta de Twitter promoviendo los logros de los gobiernos estatales panistas de nuestro Estado.

En el video de 5 minutos, Anaya señaló que hace 30 años que el PAN comenzó a gobernar en Guanajuato, es decir, en 1991, se exportaban 300 millones de dólares y hoy, el Estado exporta más de 20 mil millones de dólares.

Destacó que en 1991, Guanajuato era uno de los estados más pobres del país y hoy es la sexta economía más grande de México.

No quiero decir que no haya problemas, hay un reto importante en inseguridad y se está atendiendo, pero en estos 30 años, el Estado ha avanzado mucho, la gente vive mejor, no es casualidad”.