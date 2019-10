VIDEO ‘Salgan para matarlos a balazos’, grita Alcalde de Yuriria en Palacio Nacional

CDMX.- Este martes alcaldes de todo el país se manifestaron afuera de Palacio Nacional para exigir mayores recursos para los municipios, pero en respuesta autoridades rociaron a los ediles con gas lacrimógeno; durante el disturbio, el alcalde de Yuriria, Salomón Carmona los amenazó con “matarlos a balazos.

Según reportaron varios medios, presidentes municipales, en su mayoría del PAN y del PRD, se congregaron afuera del inmueble capitalino que alberga la oficina del Presidente, en busca de una cita con él para solicitarle más recursos en el Presupuesto de Egresos 2020.

No obstante, se les ofreció una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación, pero rechazaron la propuesta y se dirigieron a la Puerta Mariana. Ahí empujaron al personal de seguridad para buscar entrar, pero fueron repelidos con gas lacrimógeno.

En un video difundido por TeleClic Noticias, se ve que durante los disturbios uno de los ediles, vestido con un sombrero, se acercó a la puerta y amenazó los trabajadores.

Salgan pa’ matarlos a balazos, cabrones”, dijo.

Circula en redes... El del sombrero y del grito, es el alcalde de Yuriria, Guanajuato... (De ayer, de la protesta de alcaldes en Palacio Nacional)... ¿Qué grita?... pic.twitter.com/UBGPOAChhC — FIDEL RAMÍREZ GUERRA (@periodistafrg) 23 de octubre de 2019

Aunque en le video no se le puede apreciar la cara al funcionario, según el periodista Fidel Ramírez Guerra, se trató del Alcalde Yuriria, Salomón Carmona.

“Que nos regresen el dinero que enviamos”

El alcalde Salomón Carmona indicó que en este año no reciben ni un peso de la Federación y temen que para el año siguiente pase lo mismo.

El Primer Edil mencionó que de cada 100 pesos que el municipio manda a la Federación, solamente regresan 4 pesos; al estado le regresan 8 pesos, eso es el 12 %; en tanto la administración federal se queda con el 88 % de lo que mandan los municipios.

No le estamos pidiendo que nos dé, le estamos pidiendo que nos regrese parte del dinero que los municipios enviamos.

A nosotros nos llegan los problemas de la gente, que necesitan para medicinas, para comer, generar empleos, las escuelas necesitan un techo, pupitres; ¡oiga! Y todo ese dinero que enviamos no se regresan y no nos dan nada”, alcalde.

Carmona se quejó además de los recortes a la Conagua para el tratamiento de aguas residuales y los fondos para Pueblos Mágicos.

Asimismo manifestó que al cortar recursos para el FORTASEG, aunque el municipio de Yuriria no cuenta con programa, dijo, estará “peor tantito” porque no habrá recursos para la seguridad pública, pues aseguró que en el municipio hay seis tomas clandestinas de huachicol que sin los recursos no se podrán combatir.