VIDEO Sufre en León 10 minutos de terror y nervios con chofer de Uber por acoso sexual

León, Guanajuato.- Fueron más de 10 minutos de terror y nervios que vivió una joven al viajar en un taxi ejecutivo; pese a que hizo una transmisión en vivo, el miedo la invadió y no le permitió grabar por completo al conductor.

Denunció a través de sus redes sociales que mientras iba con rumbo a su domicilio, fue víctima de acoso sexual; el conductor presuntamente se tocó durante el viaje.

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres) respondió ante este hecho y dieron todo su apoyo a la joven para acompañarla en lo psicológico y legal.

Me bloqueé totalmente, quería llorar, quería gritar, no sabía qué hacer”, dijo la joven luego de que bajó del taxi ejecutivo.

La plataforma emitió información en la que confirmaron que fue inhabilitada la cuenta del socio conductor, quien fue identificado como Fernando, conductor Uber Pro Diamante con más de 3 mil viajes.

Había salido de una clínica del Seguro Social y pidió el taxi ejecutivo para volver a casa.

Cuando inició el en vivo sólo podía verse el rostro de la joven, era notable su angustia y desesperación.

El conductor no se vio, únicamente sus piernas que parecían moverse constantemente.

Por 10 minutos y 50 segundos mantuvo la transmisión, compartió su ubicación en tiempo real por una hora con todos sus amigos y su compañera de cuarto.

Un par de minutos más pasaron cuando finalmente “Mari” llegó al centro comercial, quiso pagar con tarjeta, pero el conductor le dijo que ya no era posible.

"Mari" intentó mantener la calma, sacó el efectivo y bajó tan pronto le permitieron las piernas; estaba temblando de miedo.

La joven lloró y mostró en el video cómo sus piernas y manos temblaban aún.

Ella reportó al conductor y al respecto, Uber dio inicio a la investigación interna.

Inhabilitaron la cuenta del socio conductor.

Más tarde, la joven hizo otro video en el que pedía empatía de hombres y mujeres que señalaron no haber visto prueba contundente de lo que vivió.

Deseo con todo mi corazón que a ninguna mujer le pase, que no se las lleven, que no se masturben en frente de ustedes, que puedan estar tranquilas, ir al parque, a donde sea y como sea; es bien feo que tratando yo de irme lo más holgada, no se vean mis atributos y me haya pasado”, dijo “Mari”.