VIDEO. Con caravana despiden al doctor leonés Fidel Mena

El doctor Fidel Mena murió este martes a causa del Coronavirus.

Su familia quiso honrarlo con un último recorrido por su ciudad.

Sus cenizas fueron depositadas en un recinto funerario en el bulevar Francisco Villa.

León, Guanajuato.- Decenas de familiares, amigos, alumnos y pacientes acompañaron al doctor Fidel Mena en su último paseo por su ciudad.

Despiden con caravana al doctor Fidel Mena. Foto: Omar Ramírez.

Entre globos blancos, mensajes conmovedores y aplausos, se despidió al reconocido pediatra.

La noticia de su muerte, el martes, movió centenares de publicaciones en redes sociales, e incluso en el propio muro de Facebook del pediatra, pero ahora sus cercanos le acompañaron en el último recorrido por la ciudad de sus amores.

La caravana comenzó desde el estacionamiento de Ley. Foto: Omar Ramíez.

Mediante la misma red social, su hijo Oliver llamó a acompañar a su padre en su último adiós.

La cita fue a las 3 de la tarde en el estacionamiento de la tienda Ley sucursal Hidalgo.

Vestidos de blanco, sus familiares llegaron primero, y en una camioneta con mensajes escritos por sus hijos, se montó un altar con las fotografías del médico y el espacio para llevar sus cenizas.

La mayoría iba vestido de blanco. Foto: Omar Ramírez.

Antes de iniciar una bocina a bordo del vehículo hizo sonar música, la voz del propio doctor Mena se escuchó entonando el clásico “My way”.

Se trataba de un video que recientemente le habían tomado, publicado en su muro de Facebook tras difundirse la noticia de su muerte.

Altar dedicado al pedriatra Fidel Mena. Foto: Omar Ramírez.

Un minuto de aplausos precedió al arranque de la caravana, que luego avanzó por el bulevar Hidalgo hasta el Malecón del Río; el paso después fue por el Estadio León, la sede del equipo de sus amores, cuya bandera iba al frente en el vehículo que llevaba sus cenizas.

Finalmente la caravana se dirigió a un recinto funerario ubicado en Francisco Villa.

Decenas de personas participaron en homenaje para el doctor Fidel. Foto: Omar Ramírez.

María, hermana del doctor Fidel recordó su ahínco por convertirse en médico y el ejemplo que forjó entre su familia y colegas.

Era el sexto de nueve hermanos que se criaron en la calle Gardenia, cerca del Parque Hidalgo.

Era un fiel aficionado del equipo León. Foto: Omar Ramírez.

Fue el primer médico de su familia, “desde que estaba en la primaria o secundaria decía que quería ser médico. siempre fue su pasión ser médico y ser pediatra su gran vocación”.

Batalló mucho para entrar pero por propio mérito lo hizo, era es un guerrero y es un guerrero. Le dio la batalla a la vida”, dijo su hermana.

Fidel Mena estudió en la Universidad de Guanajuato, y tras terminar sus estudios prestó sus servicios en el Hospital General de León, en el Barrio Arriba.

Fue alumno, fue maestro, un gran hermano, gran amigo, un gran todo”, recordó María.

“Me decía que era su flaca, ya no habrá quien me diga flaca, hasta me duele el corazón”.

AM