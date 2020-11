VIDEO. ¡Como de película! Construyen túnel para llegar a bóveda de valores, en Celaya

Celaya, Guanajuato.- Como de película un grupo de ladrones planearon el robo a una empresa de valores y por medio de un túnel intentaron ingresaron a una de las bóvedas, pero el plan no resultó.

Los hechos se registraron la noche del domingo y la madrugada de este lunes sobre el bulevar Adolfo López Mateos y la colonia Rosalinda.

Desde un predio en la esquina de las calles Miguel Ángel y Velázquez, los ladrones empezaron la construcción del túnel.

No escuchamos ruidos extraños. La noche del domingo me di cuenta de patrullas y ministeriales. Nunca me imagine que hicieran un túnel" dijo una vecina de la calle Miguel Ángel.