VIDEO. Dañan monumentos durante manifestación en León

León, Guanajuato.- Ante las protestas que realizó ayer la población femenina se registraron varios daños al patrimonio de la ciudad, principalmente rayones en monumentos.

En la Fuente de los Leones tuvo rayones en verde y varias manifestantes pintaron de rojo el agua. Esta situación causó molestia a varias personas incluyendo mujeres.

Una mujer leonesa compartió en video el momento en que tiñeron de rojo la fuente y lo compartió en su muro de Facebook, esto causó una seria de comentarios en contra de los daños.

“Est...! �� Rayando la fuente de los leones de mi ciudad y no sé qué más desmanes habrán hecho a su paso. ¡Eso no es pro mujeres! ¡Eso es vandalismo! ¡Son unas delincuentes! ¿Por qué se tapan el rostro?

Piden respeto y son las primeras que no respetan... ¡ASÍ NO MUJERES!”, exclamo una joven leonesa en sus redes sociales y compartió un video de una chica rayando la Fuente de los Leones.