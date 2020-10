VIDEO. Denuncia violento intento de asalto en Alameda de Celaya

Celaya, Guanajuato.- Un hombre con rostro y manos manchadas de sangre denunció por redes sociales que sufrió un intento de asaltado en la Alameda de Celaya y ningún oficial de Seguridad Pública intervino en la zona para ayudarlo.

A través de un video, hombre narró parte de los hechos y dijo que ocurrió este sábado a las 10 de la noche en la Alameda. Dijo que fueron cuatro hombres, dos de ellos en motocicleta y que intentaron quitarle el auto.

El hombre angustiado dijo que como gobierno estamos mal al no garantizar la seguridad a los ciudadanos. Incluso, en esta zona la gente acostumbra a pasar momentos familiares todos los días, y en los fines de semana la afluencia de persona incrementa.

La víctima mostró su enojo y a la vez temor por la ola de violencia que se vive en Celaya, debido a que no ve la suficiente protección para la ciudadanía.

“En plena Alameda a las 10 de la noche, no puede ser, querían quitarme el carro a punta de pistola y pues no se vale. A mi me ha costado mucho trabajo tener lo que tengo y yo me defendí como pude. Me pudieron haber matado no sé, en fin lo que les quiero decir es que estamos mal, la policía nunca llegó”.