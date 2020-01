VIDEO. Graban asalto violento en gasolinera de León

León.- A través de redes sociales se difundió un video donde cámaras de seguridad de una gasolinera captan el momento en que un conductor es despojado de su camioneta por hombres armados.

En septiembre del año pasado se dio a conocer otro atraco en la misma bomba, por lo que uno de los afectados aseguró para AM/Al Día, que en esa ocasión sospecharon de los despachadores.

El caso más reciente se registró la noche del lunes en la misma gasolinera Mobil ubicada en el bulevar Aeropuerto con dirección a Silao, antes del Puente Milenio.

Espera más de 10 minutos

La víctima, quien decidió no dar su nombre, contó para este medio que tardó más de 10 minutos esperando a que los despachadores terminaran de inflar las llantas.

Ya me habían cargado gasolina, les dije que inflaran las llantas y ahí se tardaron mucho porque estaba sonando y hasta que les comenté que las quitaran. Uno de ellos me dijo que no pasaba nada. Después, me asaltaron”.

“Intenté forcejear un poco porque lo primero que me imaginé es que era un secuestro, me dio miedo. Pero no, sólo querían la camioneta”, contó el afectado.

Se llevan camioneta y entran a caseta

También dijo que en menos de 5 minutos llegaron oficiales de la Policía Municipal, se entrevistaron y lo llevaron a buscar la camioneta.

Al parecer, los ladrones huyeron con dirección a la autopista León-Aguascalientes y entraron por la caseta ubicada en bulevar Torres Landa hacia San Francisco del Rincón. “El de la caseta nos dijo que sí pasó por ahí la camioneta”, dijo.

El afectado aseguró que de inmediato denunció ante el Ministerio Público y que hasta ayer el Gobierno del Estado estaba pendiente del caso.

Otro robo similar

El 24 de septiembre del año pasado, en la misma gasolinera se denunció que un cliente habían sido víctima de un asalto de la misma forma.

Sin embargo, en entrevista con uno de los dos afectados, denunció que sospechaba de los despachadores, pues en esos momentos se mostraron tranquilos y tardaron en atenderlos.

Finalmente, coincidieron que los ladrones llegaron armados en una camioneta pick up de color blanco y dos de ellos descendieron para cometer el atraco.