VIDEO. Investigan a policía de Silao por trifulca con peregrinos en Romita

Romita.- Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Silao que presuntamente participó en una trifulca entre civiles y policías en Romita en su día de descanso, ya se encuentra en investigación.

Así lo informó este viernes el alcalde José Antonio Trejo Valdepeña, destacando que independientemente que el oficial trabaje como escolta del titular de la corporación, como elemento policial está sujeto a diversas normativas en la materia.

En ese sentido, el edil precisó que de corroborarse o confirmarse que el policía infringió las normas aplicables, tendrá que ser retirado de inmediato del cargo.

Este o cualquier otro policía que no cumpla con la normativa que tiene que guardar y hacer guardar la normativa aplicable a su función, no puede estar dentro de la corporación y no puede ser elemento", concluyó.