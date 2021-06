VIDEO. Operadores del 911 graban Tik Tok en oficinas y desatan polémica

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- El 911 de San Francisco del Rincón vuelve a estar en el ojo del huracán por otro video de Tik Tok que empleados grabaron al parecer en horario de trabajo y en las oficinas de la dependencia; uno de los involucrados ya no trabaja ahí.

Este viernes se difundió a través de redes sociales un video de Tik Tok que fue grabado por operadores del 911 en su lugar de trabajo.

En dicho video se puede observar a una mujer y un hombre con un pastel de chocolate, simulando un fragmento de la película “Matilda” y al momento de la porra “Bruce, Bruce, Bruce”, se perciben más manos con el pulgar arriba.

Reprueban internautas video de Tik Tok de trabajadores del 911

Mientras que algunos internautas criticaron a los operadores del 911, otros comentaron que pudo ser grabado durante una hora de descanso, por lo que no afectaría su trabajo.

Otros internautas, sin embargo, reprocharon que “por eso siempre llegan tarde las unidades a los reportes”.

Autoridades municipales confirmaron el hecho y comentaron que el video en cuestión ya tiene varios meses, pues incluso la mujer que sale en el video ya no labora en dicha área, desde hace aproximadamente un mes por terminación del contrato.

Mientras que el hombre que aparece comiendo el pastel tiene el cargo de monitorista y ya se le levantó el acta administrativa correspondiente, pues comentaron que esta falta no tiene gravedad al ser la primera que recibe. Agregaron que no es la misma circunstancia de ex coordinador del 911 que fue denunciado también por haber publicado videos en Tik Tok durante horas de trabajo.

Comentaron que todo el personal recibe los lineamientos y el reglamento interno, donde se especifican las actividades que no se deben de llevar a cabo.

Hace unos meses se presentó una situación similar, donde el encargado del sistema de emergencias 911 aparecía grabándose en horario laboral en las oficinas de la dependencia, por lo que fue despedido.

