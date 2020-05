VIDEO. Provoca virus pérdida de 7 mil empleos en San Miguel de Allende

León, Guanajuato.- La contingencia por el coronavirus provocó en San Miguel de Allende la pérdida de al menos 7 mil empleos directos, informó su alcalde, Luis Alberto Villarreal, en entrevista con Enrique Gómez Orozco, Director General de AM.

En este mismo sentido, apuntó que de unos 600 restaurantes de todos los niveles que se tienen en este municipio, cuando se regrese a la normalidad, avizora que solamente puedan reabrir la mitad o menos.

Y ante esta problemática el Primer Edil enfatizó que no se ve un apoyo por parte del Gobierno Federal, pese a que se queda con 78 de cada 100 centavos que los guanajuatenses aportan en impuestos.

Se pudo haber evitado una cantidad de desempleo mayúscula que ya no se logró, porque prefirieron primero adelantarles cuatro meses a los ninis y ahora les van a adelantar otros cuatro, para tener a la raza tranquila, me parece catastrófico el abandono a la clase trabajadora, al patrón y al trabajador”, apuntó.

Alertó al Gobierno Federal que al no apoyar hoy al empresario que hace un esfuerzo importante por la economía, mañana no habrá quién le pague impuestos.

Estamos castigados y el Gobierno federal ha decidido en lugar de apoyar al desempleado, apabullar al que ni picha, ni cacha ni deja batear ni tiene oficio ni beneficio, esos no van a levantar este país, no se conoce, no se entiende de lo que estamos hablando, de lo que está en juego, de los años que le va a significar a nuestra economía volver a ponerse como estábamos”, expresó.