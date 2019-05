VIDEO. Vecinos trataron de ayudar a Gilberto Muñoz a sobrevivir

Salamanca.- Vecinos de la colonia San José comparten a través de mensajes de WhatsApp, algunos breves momentos en que una mujer y peatones ayudan al dirigente nacional del sindicato de la petroquímica, instantes después de ser agredido a balazos.

En dos videos de escasos segundos de duración se observa cómo luego del ataque perpetrado por hombres desconocidos, algunas personas se movilizan para sacar de la camioneta gris blindada a Gilberto Muñoz Mosqueda.

Aunque en las imágenes no se ve al dirigente de la CTM, en un primer video se escucha la voz de una mujer que le dice a otra que lo lleven (a Gilberto Muñoz) a algún centro hospitalario público porque en alguna clínica particular no lo recibirían, para ser tratado de las lesiones producidas por arma de fuego que sufrió debido a la agresión.

También se observa que aparentemente el líder sindical ya está a bordo de una camioneta blanca en la que fue llevado a la Cruz Roja, donde ya nada se pudo hacer pues ya había fallecido.

En el segundo video se escucha que la camioneta en la que viajaba tenía los seguros de las puertas “abajo” y por eso se dificultaba sacar al lesionado del interior de la misma.

En ese video se observa la presencia de agentes del Mando Único tratando también de auxiliar a Muñoz Mosqueda.