Va PVEM solo en las próximas elecciones

Celaya.- Sergio Contreras, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, señaló que para las próximas elecciones irán solos, sin coaliciones ni alianzas con algún partido político, ya que su única alianza es con la ciudadanía.

Por ello, dijo que tienen varios proyectos en puerta, pero esperan los tiempos para darlos a conocer y ganar municipios y distritos locales.

Es un hecho que vamos solos, no hay alianza con ningún partido político, nuestra única alianza es con la ciudadanía que quiere como siempre, un cambio urgente y un verdadero golpe de timón, no como el que se dice que hay”, puntualizó.

El dirigente estatal del PVEM externó que el sistema en nuestro país está caduco, y por eso no se han dado resultados en el estado de Guanajuato, en México y en los municipios.

Por eso el Partido Verde ha tomado la decisión de no aliarnos con ninguna fuerza política en el estado de Guanajuato, en la que no vemos hoy la expectativa de erradicar la violencia contra las mujeres, contra la ciudadanía y que se recupere la paz y poder trabajar”, resaltó.

Señaló que a raíz de la contingencia se vio lo vulnerable que es el estado en el ámbito económico, ya que se duplicó la pobreza, y aunado a la violencia, es más visible.

Tengo varios perfiles de hombres y mujeres que ya les he echado el ojo, pero no me toca a mí decidir, no es de dedazo, es un proceso, tendrán que registrarse y estar en la convocatoria, el órgano de selección tendrá quien avale a las y los candidatos”, finalizó Sergio Contreras.