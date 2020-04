Va para largo estar en casa, afirma exsecretario de salud

Guanajuato.- Las medidas de aislamiento social, como el quedarse en casa, podrían alargarse al menos hasta el mes de mayo, ya que en las siguientes semanas llegará un incremento exponencial de los casos de contagio por Covid-19 en el país.

Hay que irnos haciendo a la idea que probablemente todavía por lo menos dos semanas o hasta cuatro semanas de mayo, o sea todo el mes, vamos a tener que continuar recluidos o con muchas precauciones”, señaló en entrevista para AM el médico leonés exsecretario de Salud Federal, José Ángel Córdova Villalobos.

El médico responsable de enfrentar la pandemia de influenza H1N1 en 2009 explicó que va a durar uno o dos meses la parte difícil y después va a bajar y se regresará poco a poco a la normalidad, por lo que hoy es indispensable cuidarse.

Todos estamos en riesgo, esto es real, no es inventado, el número de casos irá aumentando progresivamente en las próximas cuatro semanas y por eso hay que estarse cuidando, particularmente los mayores de 60 años tenemos mucho más riesgo de adquirir una enfermedad grave y más riesgo de muerte”, apuntó.

Aunque es un 5% los casos que evolucionan a estar graves, el resto, indicó, pudieran circular con la enfermedad sin saberlo, y contagiar, por eso el aislamiento.

"En un par de semanas vamos a entrar en fase pandémica, que es la fase tres, y se va a requerir la utilización de los hospitales para los casos graves, que, aunque sean un cinco por ciento, con el número de ventiladores que tienen, para todo el país refieren que 6,500 con los últimos que llegaron, no van a servir ni para nada", explicó.

Ojalá y no pero si desgraciadamente hay incremento de pacientes graves entonces sí van a rebasar a los hospitales, eso es el temor y por eso las medidas para tratar de contener el crecimiento rápido de la curva. Pero me parece que va ser difícil”, dijo.

A diferencia de la influenza H1N1, resaltó, no hay medicamento para el Covid-19.

“Cuando hay un medicamento el paciente se va curando y a los pocos días, nos pasó con lo de la influenza, cuatro o cinco días después de tomar el medicamento ya no contagiaba y no tenía que estar aislado, y ahora no tenemos esa ventaja", dijo.

Por eso hay que aguantar tantito para que no haya ni colapso hospitalario, ni muchas muertes que lamentar, ni más daño económico”, anotó el médico leonés.

Urgen más pruebas

Córdova Villalobos urgió a que en México se realicen más pruebas para tener la mayor certeza posible del comportamiento del virus y minimizar el subregistro.

“Cuando tuvimos el problema de la influenza es cierto que al principio usamos pruebas rápidas, pero esas las descartamos rápidamente porque había muchos falsos positivos y negativos, y después implementamos medio millón de pruebas de PCR para poder tener un registro fidedigno de lo que estaba pasando”, indicó.

El ex Secretario de Salud Federal dijo tener conocimiento que en México han aplicado unas 15 mil pruebas. Todos los laboratorios estatales en México, y el InDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos) lo hacen, pero hay otros criterios, anotó, que no favorecen tener información clara de lo que pasa.

Los laboratorios privados autorizados aplican las pruebas pero no pueden publicarlas y no se reconocen oficialmente hasta que el InDRE las valida.

Todas las que autorizaron para los privados las tiene que verificar el InDRE, que también me parece un poco absurdo, si el InDRE ya les dio la autorización, ya no debería de haber una re-verificación, o en todo caso hacer una aleatoria, pero no todas, para poder tener más celeridad a los resultados”, opinó Ángel Córdova.

Las reestricciones para cualquier institución es tener las máquinas para PCR, conseguir los reactivos, la autorización por el InDRE y comenzar a aplicarlas.

Guanajuato, fortalecido

Consideró que la Secretaría de Salud de Guanajuato ha tomado medidas correctas.

Fue buena la idea de un hospital específico en León, quizá después necesitarán tres más en el estado, para concentar a los enfermos y evitar contagios”, dijo.

“Por lo pronto todos los que enfermos que tengan la sintomatología sugestiva de coronavirus deben ir ahí, hacerles la prueba, y, si son positivos, dependiendo su gravedad dejarlos o no internados para aislar a los que pueden contagiar”.

Concluyó que el secretario de Salud de Guanajuato, doctor Daniel Díaz Martínez, es un funcionario capaz y tiene un equipo administrativo calificado para la crisis.

