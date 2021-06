Va por su vacuna en silla de ruedas

León, Guanajuato.- José García González es un ejemplo de fortaleza y de deseos de vivir: Acompañado por una de sus hijas acudió al Hospital Pediátrico en silla de ruedas, cargando un tanque de oxígeno para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID.

José tiene 56 años y padece fibrosis pulmonar, una afección en la que el tejido de los pulmones se cicatriza, pero esto no es impedimento para acudir al llamado de las autoridades sanitarias para que las personas que tienen entre 50 y 59 años complementen su esquema de vacunación.

Gracias a Dios ya me aplicaron la primera dosis. Me sentí bien, sólo con un pequeño dolor en el brazo, pero de ahí en más todo está bien. Agradezco la oportunidad de estar ya vacunado con la segunda vacuna contra el COVID y estar más tranquilo”, señala.

A pesar de la fría y húmeda mañana, espero pacientemente en la fila “especial” donde están las embarazadas y los que acudían en silla de ruedas para ser atendidos.

“Hay mucha gente que desconfía de la vacuna, creo que son ignorantes los que dicen que no sirve o que es un peligro; yo me he sentido muy bien y con más ganas de vivir ahora que estoy vacunado”, señala José.