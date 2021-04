Hay 4 centros de vacunación COVID abiertos en Guanajuato capital

Guanajuato capital.- Este miércoles a las 9 de la mañana inició el segundo día de la jornada de vacunación contra el COVID, en sólo cuatro puntos.

Debido a la gran demanda de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID, ésta se agotó en cinco de los nueve puntos de aplicación.

Juan Carlos González Araiza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria I, comentó que las personas mayores de 60 años que buscan la primera dosis podrán acudir a los centros de vacunación para ser inoculados, como el caso de la señora Dora, que tras un largo peregrinar incluso por varios municipios recibió la inyección.

Me siento muy feliz, por fin me vacunaron, ya estoy más tranquila, la otra vez no alcance y hasta me fui a buscar a Silao y tampoco me la pusieron", dijo Dora.