¿Te falta la segunda dosis de Pfizer? Mañana las aplican en Irapuato

León, Guanajuato.- Los guanajuatenses de cualquier edad y que tienen pendiente la segunda dosis de la vacuna Pfizer, mañana viernes 27 de agosto podrán completar su esquema de vacunación, pero tienen que ir a Irapuato.

También mañana se empezarán a aplicar segunda dosis de Pfizer para pobladores de Acámbaro y Santiago Maravatío.

Así lo anunció esta tarde la Delegación de Programas para el Bienestar en Guanajuato a través de su página de Facebook y mediante un comunicado.

Sólo se aplicará segunda dosis Pfizer en 2 puntos de vacunación en Irapuato

La dependencia especificó que en el Hospital Militar Regional de Irapuato y el Caises “Benito Juárez” en Irapuato, se van a aplicar las segundas dosis a personas de todos los rangos de edad, siempre y cuando su primera vacuna haya sido Pfizer.

Para esta vacunación especial se usarán aproximadamente 6 mil dosis de la farmacéutica Pfizer.

Según se explica en el comunicado, esta situación se originó porque llegaron personas por su primera dosis, cuando se estaban aplicando las segundas dosis en diferentes sitios.

Aplican también segunda dosis Pfizer en Santiago Maravatío y Acámbaro

“¿Por qué tenemos personas que les falta su segunda dosis (Pfizer) en el Estado? Porque cuando estábamos vacunando en operativos de segunda dosis, llegaron personas que no habían sido vacunados y solicitaban su vacuna e incluso, la exigían”, mencionó el titular de la delegación Mauricio Hernández.

“Les explicamos que sí se les podía poner la vacuna, pero que no se les podía garantizar que llegará la segunda dosis, al ser operativo de segunda dosis, pues difícilmente habría otro operativo (Pfizer), o no lo podíamos pronosticar, no lo sabíamos. A pesar de eso, las personas nos decían, no importa, de todas maneras vacúname y se les vacunó”.

“¿Y qué pasó?, dejamos de recibir Pfizer durante prácticamente mes y medio y hasta ahora tenemos dosis de Pfizer, entonces, tenemos que las personas que están esperando una segunda dosis de Pfizer van rezagados, eso es lo que en realidad ocurrió”.

Además se avisó que en Santiago Maravatío (Auditorio Municipal) y Acámbaro (Unidad Deportiva Comude) también se aplicará segunda dosis de Pfizer, pero sólo serán para habitantes de esos dos municipios y se usarán cerca de dos mil vacunas.

La vacunación en los tres municipios será de las 8 de la mañana a las 8 de la noche y es necesario llevar el comprobante de la primera aplicación y el expediente de vacunación que se puede descargar en mivacuna.salud.gob.mx

