San Francisco del Rincón, Guanajuato.- En las instalaciones de la Feria aún quedan disponibles 600 dosis de vacunas contra COVID.

La jornada de vacunación en San Francisco del Rincón se extendió hasta hoy. Foto: Martín Saldaña.

Autoridades informaron que la jornada de vacunación se extendió hasta hoy, con la finalidad de que ningún ciudadano del grupo de 30 a 39 años se quede sin la posibilidad de completar su esquema.

Cabe señalar que esta es la última oportunidad que tienen quienes ya se aplicaron la primera dosis de la vacuna Sinovac ya que de no hacerlo el día de hoy, ya no será posible porque ya no no llegarán más vacunas de este laboratorio ni al país ni a la ciudad en lo que resta de este año.

En las instalaciones de la Feria de San Francisco del Rincón no hay filas y el tiempo de espera es prácticamente poco, por lo que aquellos que aún faltan de aplicarse su segunda dosis lo pueden hacer sin mayores contratiempos.

