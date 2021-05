León, Guanajuato.- A la fecha, 171 personas que ya recibieron la primera dosis de la vacuna anti COVID en Guanajuato o que incluso completaron su esquema se contagiaron del virus.

El secretario de salud, Daniel Díaz Martínez señaló que estos casos se detectaron dos o tres semanas después de que las personas fueron vacunadas y aclaró que probablemente estas personas ya se encontraban en el periodo de incubación y desarrollaron síntomas del virus.

Quien inmediatamente tiene signos de la enfermedad no necesariamente es por la vacuna, puede ser que estas personas ya venían en el periodo de incubación al menos 7 días antes de recibir la vacuna o 7 días después que es cuando todavía no inicia la producción de anticuerpos por parte de nuestro organismo".

Entonces, en ese lapso de 2 semanas difícilmente puede ser por la vacuna y no es por la vacuna, son personas que al menos ya pasaron dos o tres semanas después de que recibieron su primera dosis o incluso el esquema completo y que presentan síntomas del virus", explicó.

Los vacunados contagiados de COVID se aplicaron diferentes vacunas

Precisó el número de casos de COVID confirmados en personas vacunadas con cada una de las vacunas que se han aplicado en la entidad, se trata de 99 personas que fueron vacunadas con Pfizer, 37 con AstraZeneca, 23 con Sinovac, 6 con CanSino y 2 con Sputnik V.

Díaz Martínez subrayó que las personas vacunadas que dieron positivo a la prueba COVID de antígenos presentaron síntomas como:

dolor de cabeza

pérdida del olfato

gripa

fiebre

Por lo anterior, hizo un llamado a no confundir los síntomas que presenta una persona como reacciones adversas a la vacuna, pues esta sintomatología es temporal.

"Los casos se detectaron en fechas no cercanas a la vacunación y eso se está vigilando en cada persona porque a veces se confunden y piensan que se vacunaron y les dio COVID-19 y no es así, probablemente ya venían en el periodo de incubación y desarrollaron síntomas", apuntó.

Agregó que los 171 casos no fueron graves y destacó que no se han registrado defunciones por COVID en Guanajuato en personas que ya han sido inmunizadas, por lo que insistió en no relajar las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas tras recibir la vacuna.

