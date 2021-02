Vacuna COVID Guanajuato: Aguantan frío y hambre por miedo a no alcanzar ficha

Cortazar, Guanajuato.- Desde el miércoles por la tarde, en la noche o incluso en la madrugada del jueves, cientos de personas decidieron formarse a pesar del frío, de la noche y de la incomodidad, para ser de los primeros en recibir ficha para que les aplicarán la vacuna contra el COVID en Cortazar.

Las personas que esperaban señalaron que lo más complicado fue la mala organización, comentando que no les habían dicho nada sobre cómo sería la dinámica del registro, además de que se dijo que las fichas las entregarían a las 6:00 de la mañana, pero para las 6:30 todavía no habían empezado.

Cuatro de las personas que estuvieron formadas señalaron que llegaron desde las 5:00 de la mañana y también sufrieron de la mala organización.

No hay organización, no hay una planeación, se ve que no hay, porque la falta de información se puede ver: Dicen que será parejo (la vacunación) cuando nos dijeron que sería por mes, y no hay información certera que nos orienten” señaló uno de los hombres formados a la espera de recibir turno.