Esperarán 24 horas formados la segunda vacuna contra COVID 

Guanajuato, capital.- La vacuna contra el COVID será mañana, pero desde las nueve de la mañana de hoy varios ciudadanos comenzaron a formarse en los puestos de vacunación para aplicarse la segunda dosis de la vacuna Pfizer.

Pese al llamado de las autoridades a no hacer filas debido a que se tiene asegurada la vacuna para quienes recibieron la primera dosis, hay capitalinos que decidieron formarse por 24 horas.

Ellos mismos se han organizado por medio de listas o fichas para tener el control.

Durante un recorrido se pudo corroborar que al exterior del Auditorio de la Yerbabuena, conocido como La Colamena, hasta la una de la tarde ya había más de 70 personas formadas, en el Hospital General no superaban las 20 y en la Escuela Primaria Luis González Obregón, en Embajadoras 100 personas había formadas.

Al igual que la otra ocasión, hay quienes se organizaron entre familiares para hacer relevos, otros como José Ibarra llegó hace dos horas de manera voluntaria y altruista para hacer fila por sus vecinos de más de ochenta años quienes no tienen algún familiar que vea por ellos.

"Son mis vecinos que conozco de toda la vida, ya son muy grandes no pueden venir y no tienen nadie que los apoye, entonces me dicen de favor que si puedo venir y aquí estoy, al rato en la tarde ellos llegan y ya me retiro", comentó, José Ibarra