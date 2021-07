León, Guanajuato.- Mientras algunos leoneses aún dudan de vacunarse contra COVID, Josefina Alcay vino desde Silao para poder completar su esquema de vacunación con Sinovac, pues no quiere volver a padecer coronavirus que la mantuvo dos meses con oxígeno.

No era ni su ciudad ni su grupo de edad, además de que ya tenía su primera dosis; Josefina Alcay, “Chepa”, como le dicen sus familiares, es originaria de Silao y tiene más de 60 años, pero cuando tenía que recibir su segunda inyección padecía de una gripe y no se le pudo aplicar.

Su hija Rosario, platicó que “traía una gripa fuerte y pues así no la podían vacunar, gracias a dios sólo fue eso una gripe, pero no llegaron más vacunas de esa marca a Silao, pero hoy que me tocó a mí recibir la segunda de Pfizer y la enfermera me comento que aquí en León estaban poniendo Sinovac”.

Viaja desde Silao para ponerse vacuna Sinovac

En un taxi se desplazaron al Outlet Mulza y ahí ni siquiera tuvieron que esperar, pues en el momento que llegaron no había fila, sólo mostraron su comprobante de la primera dosis y le permitieron ingresar.

“En la primera vacuna ni sentí nada, y vine por la segunda porque es una ayuda más, no le vaya a dar a uno otra enfermedad peor. Estuve casi dos meses con oxígeno”, narró Josefina Alcay al recordar su contagio que fue apenas en enero de este año.

Chepa no fue la única en su familia que tuvo complicaciones por COVID, pues una de sus nietas, de apenas 17 años también padeció de manera grave esta enfermedad.

Con esos antecedentes, tanto Josefina Alcay como su hija Rosario, ya completaron su vacunación para no volver a vivir estos episodios angustiantes, sin importar lo que se tuviera que hacer para lograrlo.

