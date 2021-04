‘Si me alcanza la pila, le sigo’, maestra da clases desde la fila de vacunación COVID

Guanajuato capital.- Una maestra de secundaria aprovechó el tiempo de espera en la fila para vacunarse contra COVID en Guanajuato capital, para impartir sus clases en línea, como de costumbre.

La profesora de 65 años de una escuela particular, quién pidió omitir su nombre, se llevó su laptop para utilizarla mientras estaba formada en la fila afuera del Hospital del Issste.

ADEMÁS: Inicia aplicación de segunda dosis en Guanajuato capital

Llegó a las 7:50 de la mañana, antes de ella habría por lo menos unas 200 personas, pero eso no le preocupó, porque a las 8:40 inició su clase de Física, que concluyó a las 9:30 de la mañana.

No quiso pedir el día en su empleo para no descuidar sus clases.

Mis niños están conectados, no los puedo dejar. Si lo hubieran entendido. (sus jefes), pero los tiempos no están para dejar pasar", explicó sobre la razón por la cual no quiso faltar hoy a su trabajo ni siquiera por la causa de fuerza mayor que es la vacunación contra COVID.