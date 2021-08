León, Guanajuato.- El infectólogo Alejandro Macías Hernández respaldó la combinación de vacunas contra el COVID, aunque recomendó esperar más resultados científicos sobre su eficacia.

Una opinión fisiopatológica es que no tiene por qué no funcionar, no sería la primera vez que se mezclan, sospecho que casi cualquier combinación puede funcionar, pero no se recomienda si no hay evidencia y son seguras o eficientes”, opinó el experto en el foro “Cómo estudiar y vivir en época del COVID”.