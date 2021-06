Riña y golpes en “La Colmena”, se forman por horas para vacunarse y no respetan lugares

Guanajuato, Guanajuato.- A las 8 de la mañana arrancó el segundo día de vacunación contra COVID en el Auditorio de la Yerbabuena (conocido como “La Colmena”), con mil 500 dosis, sin embargo debido a que no se respetaron a quienes se formaron ayer, se armó un zafarrancho que incluso llegó a los golpes.

A las 8 de la mañana, los Siervos de la Nación abrieron las puertas de “La Colmena” para iniciar el proceso de inoculación a personas de 50 a 59 años, en las inmediaciones ya había cerca de 2 mil personas esperando por la vacuna, de acuerdo con los ciudadanos, los Siervos de la Nación, mencionaron que no respetarían las fichas que la misma población organizó, lo que ocasionó el enojo y desesperación de la gente.

La tensión entre quienes llegaron desde la madrugada y comenzaron a formarse los que ayer se quedaron con las manos vacías, derivó en varios conflictos, la mayoría solamente se hicieron de palabras aunque por un instante los ánimos se calentaron y un grupo de personas incluso llegó a los golpes.

No es justo no, están respetando la organización, no nos dejan pasar no están respetando el orden, es una burla para nosotros estamos desde el jueves, ni siquiera pasa uno y uno de las dos filas", dijo María Eugenia, ciudadana.