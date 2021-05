Se agotan vacunas COVID en Instituto Irapuato y molesta a adultos mayores

Irapuato, Guanajuato.- Tras agotarse las vacunas en el Instituto Irapuato, los adultos mayores se encontraban molestos pues estuvieron por horas haciendo fila para recibir su dosis.

Alrededor de las 11 de la mañana, las personas que se encontraban en el punto de vacunación recibieron la noticia por parte de los Servidores de la Nación que ya no había vacunas en el lugar, por lo que se molestaron por la situación y que habían recibido un número para recibir la vacuna y este no fue respetado.

En cuanto las personas se enteraron que no había vacunas, empezaron a reclamar a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, sin embargo, dijeron que su molestia no era con ellos sino con la persona que les había dado la ficha y los hizo esperar.

La señora Leticia Méndez, quien estuvo formada con su esposo por más de cuatro horas, mostró su molestia al decir que era injusto que les habían dado un número cuando ya no había.

Una desorganización tremenda, sale una mujer y nos cuenta, mi esposo no estaba en ese momento y no me quería dar número para él, por qué no estaba, la misma mujer se escondió, no dio la cara para decir ya no hay vacuna, dejan a los pobres policías que enfrente a toda la población”, dijo.