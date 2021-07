León, Guanajuato.- Lucero Restero tuvo dos motivos para vacunarse: protegerse ella y a su familia, y no perder un día de sueldo.

“Trabajo en una empresa grande, no dijeron que habría un bono pero sí que nos descansan (si no se vacunan), prefiero venir y estar segura para mi familia”, explicó la joven madre de 30 años en el punto de vacunación de la Preparatoria Oficial de León.

En otros casos, trabajadores de picas de calzado de la zona llegaron en su hora de comida, el paso fue rápido, en menos de 15 minutos ya habían sido vacunados.

“Sí hay trabajo pero nos escapamos un rato, el patrón dijo que si no estamos vacunados hoy ya mañana nos descansa y hasta el sábado nos vemos para cobrar, pero sin ese día”, explicó José Andrade, aún con delantal manchado de pegamento a causa de su labor en una pica de calzado en la calle Río Conchos.

“No me la pidieron en mi trabajo pero yo sé que si no me la ponía pues iba a ser peor, ya de la marca ni digo nada porque es la que llegó, no puedo hacer nada”, explicó Graciela Salas, quien trabaja desde casa y vive por la Floresta.

Adornadoras, pespuntadores y montadores eran la mayoría de personas que se acercaron al punto, en algunos casos oficinistas y personal de empresas de transporte asistieron pues al ser una zona industrial el trato y acceso era rápido.

