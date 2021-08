Guanajuato capital, Guanajuato.- Se agota vacuna contra el COVID en la capital del Estado para personas de 18 a 29 años.

Tras tres días intensos de vacunación, este viernes se aplicaron las últimas 290 dosis de la vacuna de AstraZeneca, en el Auditorio de la Yerbabuena, único sede de hoy.

La vacunación comenzó poco después de las ocho de la mañana y terminó dos horas más tarde, por lo que ya están cerradas las instalaciones de La Colmena, también se retiraron los elementos de Protección Civil y los Servidores de la Nación.

¿Qué hacer si no alcanzaste vacuna COVID en Guanajuato capital?

Se informó que aquellas personas que no alcanzaron a ser vacunados, tendrán que esperar a que lleguen el siguiente lote, el cual podría tardar unos dos meses aproximadamente.

Recomendaron que se mantengan al pendiente de las redes sociales oficiales y de los medios de comunicación, así como guardar su comprobante de registro para agilizar el proceso en la siguiente ocasión.

Algunos de los capitalinos que se quedaron sin la vacuna, mencionaron que en sus trabajos no les habían dado permiso de salir de antes de su jornada laboral, por lo que estuvieron formándose sin éxito en varias ocasiones.

"Primero no había podido por mis problemas de salud, luego por el trabajo, no nos daban el día ni nada, ya salía después de las 6 y cuando llegaba ya no había o había mucha gente, ahorita me vengo temprano y tampoco, espero que en la que siga ya me pueda vacunar", dijo Yolanda Martínez, ciudadana.

