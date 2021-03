Vacuna COVID Guanajuato: madruga para acompañar a su tío

Jaral del Progreso, Guanajuato.- José Luis Molina Hernández llevó a su tío Andrés Rincón Zavala, de 80 años de edad, a que recibiera la vacuna contra el COVID-19.

Comentó que llegó al centro comunitario de Jaral del Progreso desde las 4:30 de la madrugada en compañía de su tío Andrés para buscar recibir la primera de las dos dosis contra COVID-19.

“Sí tiene algunos familiares, pero están ocupados y no llegan a visitarlo, no se porqué, y se me ha hecho complicado un poco (traerlo) pero me da gusto auxiliarlo porque hay que practicar la empatía y ponernos en el lugar de cada uno, y también a mí me gustaría que alguien me ayudara si yo me encontrara en la situación de él, y me gustaría que también alguien fuera amoroso conmigo a su edad”, detalló José Luis.