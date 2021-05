¿Maestros pueden el 15 de Mayo tomar alcohol después de vacunarse contra COVID?

León, Guanajuato.- Próximamente se conmemora el Día del Maestro y tras ser vacunados contra COVID en Guanajuato, varios de ellos se han preguntado si la inyección no les impide festejar “aunque sea con una cervecita”.

"Pero qué te dijeron entonces de tomar?" se preguntaban unos maestros mientras caminaban fuera del Poliforum León después de ser vacunados esta mañana.

La próxima conmemoración del Día del Maestro o simplemente la cercanía del fin de semana, han “inquietado” a los docentes.

¿Se puede o no beber alcohol después de vacunarse contra COVID?

Sobre esta duda, a algunos les dijeron que en 24 horas podrían ingerir bebidas alcohólicas, a otros que en tres días.

Ni en la información del gobierno estatal, ni en la del gobierno federal, se especifica sobre este punto.

Periódico AM consultó al Especialista en Medicina Interna e Infectología, Juan Luis Mosqueda, quien respondió que “en realidad no hay un tiempo específico que tenga que pasar, no pasa nada”.

El exsecretario de salud y actual director del Hospital Regional de alta Especialidad del Bajío añadió que “no hay un efecto adverso, ni se altera la eficacia de la vacuna”.

Aunque reiteró la importancia de evitar aglomeraciones y convivencias para prevenir riesgos de contagios de SARS CoV-2, pues la protección de la vacuna tarda casi 2 semanas en generarse.

