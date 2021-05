León, Guanajuato.- Desde hace seis años Gabriela Hernández pudo haberse jubilado como maestra, pero prefirió continuar con su convicción como docente y fue a vacunarse contra COVID, como ella otros muchos han acudido para protegerse del virus.

Entre los 65 mil maestros que se han vacunado contra COVID en Guanajuato, hay cientos que están cerca o incluso han rebasado ya el tiempo de servicio necesario para jubilarse, pero han optado por seguir en la labor de enseñanza y eso los motiva para ir a vacunarse.

'Prefiero trabajar que jubilarme': Gabriela Hernández

Entre ellas está Gabriela Hernández, quien ya acumula 36 años de servicio en las aulas y escuelas, y al preguntarle hasta cuando seguirá en la labor dijo que: “la verdad hasta que dios me dé licencia, prefiero trabajar que jubilarme”.

Gabriela Hernández debió jubilarse hace seis años, pero decidió continuar formando a alumnos. Foto: José Antonio Castro Murillo.

“No me imaginado sin dar clase, me he incapacitado porque soy asmática, pero no puedo estar sin trabajar, moralmente y emocionalmente es algo necesario”.

Gabriela considera que el recibir la vacuna “es un bienestar para nosotros, seamos o no maestros, es algo bueno para la salud y hay que hacerlo. Te proteges tú y proteges a los chicos”.

Sor Olivia Quiroga de maestra a directora de kínder

Otra de ellas es Sor Olivia Quiroga , quien desde hace 27 años se ha dedicado a la docencia en las aulas y ahora como directora de preescolar.

Sor Olivia Quiroga es directora de un kínder. Foto: José Antonio Castro Murillo.

Ha pasado más de un año sin ver a sus alumnos correr y jugar “me urge que mis chiquitos tengan su aprendizaje avalado por experiencias”.

“Aunque en la pantalla las maestras se han desbordado en estimulación temprana, sabemos que en lo socioemocional necesitan el contacto con sus maestras”, comentó la docente.

Es Blanca Irene González una maestra de tiempo parcial

Blanca Irene González ya acumula 29 años en esta labor, por ahora se desempeña como maestra de tiempo parcial en materias humanísticas en ingenierías.

No dejó pasar la oportunidad de vacunarse porque además de que le dará la oportunidad de regresar a las aulas, lo hizo “por mi familia, mi madre y mi suegra son personas mayores y ellas se vacunaron, pero igual hay que hacer lo posible por cuidarnos”.

Tiene entre sus planes el retiro en algunos años, pero por ahora su prioridad es retomar su actividad de la manera en que más aporta, además de que ella todavía estudia un doctorado, por lo que al mismo tiempo le ayuda como maestra y como estudiante.

