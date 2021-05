León, Guanajuato.- Después de cuatro meses y sólo con una demanda de amparo, el otorrinolaringólogo Rubén Martinez, trabajador de un hospital privado, hoy fue vacunado contra la COVID-19.

Este mediodía el especialista en otorrinolaringología acudió al puesto de vacunación instalado en Poliforum, pues la resolución de un juez federal determinó que debía ser vacunado.

“Un amigo fue el que me ayudó, fue una especie de experimento”, comentó primeramente el médico ante medios que cubrían la vacunación en el lugar.

Narró que un amigo le motivó para iniciar el procedimiento legal y en él se determinó que debía ser vacunado.

Tenía la preocupación y mi amigo me dijo que podía verse ese recurso porque se había hecho en otro lado. Hoy me avisaron que tenía que venir hoy o mañana y si no me presentaba se cancelaba”, explicó.