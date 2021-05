Por miedo, se niega a vacunarse contra COVID

Guanajuato, Guanajuato.- Lourdes Ramos, de 62 años, se ha negado rotundamente a vacunarse contra la COVID-19 a pesar de que dos tíos de ella murieron por esta enfermedad y de que a la ciudad de Guanajuato, donde ella vive, ha llegado la vacunación en 4 ocasiones.

No me vacuné porque tuve, todavía tengo miedo. Cuando la influenza, (en 2009) mi hija se puso muy mal, le dio mucha fiebre, dolor de cuerpo, por haberse vacunado. Por eso yo no me puse la de la influenza y tengo miedo de que ahora vaya a ser la misma reacción, por eso no me puse la vacuna”.

Su hija de 41 años estuvo enferma durante cuatro días, por lo que dejó muy preocupada a su madre.

“Así que yo dije ahora, no me vaya a poner enferma como ella. Yo no soy diabética, ni tengo hipertensión ni nada, no estoy enferma de nada”.

De los 681 mil 374 adultos mayores que habitan en el estado, 337 mil 392, es decir, el 49%, ha recibido su esquema de vacunación completo contra COVID-19, según dio a conocer la Secretaría de Salud de Guanajuato el pasado viernes. La señora Lourdes forma parte del otro 51%.

Entrevistada por AM sobre si no tiene temor de enfermarse, tener que ser hospitalizada o hasta morir, confiesa: “Sí tengo temor, tanto que me cuidé, porque no salgo, no me gusta andar en reuniones, ni al mercado salgo”.

Cuenta que desde que empezó la pandemia se encerró en la casa donde trabaja, porque durante el día es empleada doméstica y durante la noche cuida a la mamá de su patrona.

Asegura que sí le ha servido porque no se ha contagiado con COVID-19.

Le insisten y no quiere

Ahora que llegó la vacunación al municipio, desde marzo, Lourdes ha dejado pasar las cuatro oportunidades, la última, los días 12 y 13 de mayo.

“Mi hermano el jueves me apartó el lugar en el auditorio de Las Abejas, él estaba formado y me habló por teléfono que me fuera, pero como yo no tenía con quién dejar a la señora (a quien cuida), pues no pude ir.

“Me dice mi hermano 'es una irresponsabilidad la tuya' de no quererte vacunar”, confesó. Su hermano (de 58 años), sí se enfermó de C0VID-19 en octubre, aunque no fue necesario hospitalizarlo, sólo estuvo en cuarentena en su casa.

Fallecieron dos tíos

Lourdes cuenta que dos de sus tíos murieron a causa del virus, uno el 23 de diciembre y la esposa de él un día antes. Los dos estuvieron hospitalizados de manera previa.

Aún así, después de esas pérdidas no tuvo temor de enfermarse. “Porque no salí de la casa, uso mi gel, cloro, lavado de manos. Bendito Dios no he sido enfermiza, sólo de las rodillas”.

La madre de seis hijos de entre 27 y 45 años, comenta que la próxima vez que llegue la vacuna al municipio ahora sí irá para que se la apliquen.