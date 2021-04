Irapuato, Guanajuato.- María de los Ángeles, de 66 años, recibió la vacuna contra COVID-19 en el módulo del Inforum Irapuato, por lo que ahora se siente más segura y con esperanza de un futuro mejor.

Tras haber recibido el biológico, comentó que se encomendó a Dios para que todo saliera bien, pues aunque no tenía miedo, dijo que algunas personas dicen que la vacuna hace daño.

Con su pequeña silla en mano, en la que esperó alrededor de media hora para que la dejaran ingresar al módulo, la irapuatense esperaba a sus familiares, para darles la noticia de que ya contaba con la primera dosis.

María de los Ángeles esperaba pasar más tiempo en el Inforum, pues creyó que tendría que esperar varias horas bajo el sol a que se le brindara este beneficio, sin embargo, se dijo muy sorprendida por la rapidez del proceso.

Ya me siento más segura, me trataron bien y estoy tranquila, por fin tendré menos temor a que me vaya a enfermar de coronavirus, primero Dios todo sale bien”, dijo.