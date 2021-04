Vacuna COVID Irapuato: Buscan agencias para vacunarse en EUA

Irapuato.- A pesar de que las agencias de viajes de Irapuato no ofrecen paquetes para irse a vacunar a Estados Unidos, hay personas quienes los han buscado para hacer reservaciones e irse a vacunar.

Zamyra García (der.), dueña de ViaXpresate, señaló que personas sí han preguntado por paquetes para irse a vacunar a EUA.

Zamyra García, dueña de ViaXpresate Travel Irapuato, comentó que aunque no manejan paquetes turísticos que incluyan la vacunación anti COVID en Estados Unidos, sí han hecho reservaciones a personas que van a este país a vacunarse.

Nosotros solo les ofrecemos lo que es el vuelo redondo o solamente en una exhibición, o un solo trayecto, les incluimos traslado, hotelería si la llegaran a ocupar, les apoyamos con la cita para la prueba de COVID, ya sea antígeno o PCR, pero como tal nosotros tener un paquete para irse a vacunarse, no, porque no nos han dado esa pauta, es algo que queda totalmente ajeno a nosotros”, dijo.

Señaló que aunque hay gente que va al país a hacer esto, dicha acción no está permitida, asimismo, dijo que hay personas que les han llamado para preguntar sobre las visas, pero tampoco hay citas.

La dueña de la agencia informó que desde hace dos meses que comenzó la vacunación en Estados Unidos, han hecho 6 paquetes para personas, sin embargo, al día reciben hasta tres llamadas preguntando si cuentan con el servicio, pero les informan que no.

“Yo creo que, por día, sí recibimos tres o cuatro llamadas preguntando por el servicio”, dijo.

Explicó que las personas que han pedido los vuelos no tienen un destino en común, sin embargo, la mayoría elige ir a San Antonio, Texas, ya que ahí sí les están poniendo la vacuna.

Por su parte, América Salomón, de la agencia Turismo Salomón, comentó que en su agencia no cuentan con paquetes que incluyen vacunación anti COVID, ya que no se tiene permitido, sin embargo, hubo un conocido que le dijo que se animara a hacerlos, pero ella decidió no hacerlo para evitarse problemas.

“Un conocido me contactó para decirme que habia una agencia que se está dedicando a eso, que a mí cómo me iba en mi negocio, que si no me interesaba hacerlo, pero le dije que ahorita la verdad no lo ocupo, no lo necesito (...), sí se puede hacer, pero es muy trabajoso”, indicó.

Señaló que puede que el país cambie sus medidas y los clientes pueden enojarse, por lo que prefiere no tener problemas en ese sentido.

