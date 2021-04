Irapuato, Guanajuato.- Por segundo día la señora Catalina Medina Pacheco de 58 años, acudió a un centro de vacunación con la esperanza de que el rango de edad para vacunarse baje, por la poca asistencia de personas en la segunda aplicación de dosis en Irapuato para personas de 60 años.

La mujer comentó que se encontraba esperando la oportunidad de que hubiese un cambio en el límite de edad para recibir la vacuna, pues aún no cumple con el mínimo que se necesita.

Es muy importante para mi que me vacunen, gracias a Dios aun no me he enfermado de COVID, pero espero en Dios que ya nos la pongan, más que nada para ya reforzarnos, además tengo un año que me necesito operar pero no me he podido operar por la enfermedad”, dijo.