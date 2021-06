Irapuato.- La ganadora virtual a la alcaldía de Irapuato, Lorena Alfaro García, acudió al Inforum a aplicarse la vacuna contra el COVID-19.

Alfaro García comentó que acudió a vacunarse pues se enteró que el proceso era muy ágil, esto con la intención de protegerse y proteger a los ciudadanos con los que convive.

Durante el tiempo que estuvo en la zona de recuperación, varías personas se acercaron a felicitarla, lo que comentó que la hacía sentir muy contenta, motivada, con alegría y entusiasmo.

Con un alto compromiso y responsabilidad con quienes me dieron su confianza y también con quienes no me la dieron, hay que trabajar ahora por todos los irapuatenses de manera unidad”, dijo.