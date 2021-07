Se vacuna contra COVID esperando que pronto acabe la pandemia

Irapuato, Guanajuato.- Al no tener quien la acompañara, María Concepción acudió a ponerse su segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, apoyada en su andadera y con la esperanza de que pronto, la vida vuelva a ser como antes de la pandemia.

A las 8 de la mañana se formó en la larga fila del Inforum Irapuato y minutos después, un servidor de la nación le permitió acceder al recinto de forma más rápida, por lo que a las 9 de la mañana ya se encontraba en la zona de descanso después de recibir su dosis.

A sus 65 años, María Concepción dijo sentirse bien y agradecida de tener su cuadro de vacunación completo, que le permitirá continuar con sus actividades.

Actualmente, se dedica a barrer calles y vende frituras, para mantener los gastos de su casa, que comparte con una de sus hermanas, pues no tiene hijos que puedan apoyarla económicamente.

Tengo que juntar para pagar la renta de la casa donde vivo con mi hermana, ha sido una situación difícil, aunque no me ha dado este virus si me enfermé del dengue y no he podido trabajar”, dijo.