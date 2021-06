Irapuato.- Hace unos meses, Martín Almaguer Soto casi pierde la vida al contagiarse de COVID-19, cuestión que lo llevó a valorar su salud y a aplicarse la vacuna contra este virus, pues quiere seguir viviendo para disfrutar a su familia.

El comerciante acudió al módulo del Inforum a recibir su segunda dosis de la vacuna, donde fue atendido de forma rápida, lo que agradeció, ya que debía continuar con sus actividades diarias en su comercio.

Contó que su contagio se dio cuando visitó a sus familiares en una comunidad de Zamora, Michoacán, pero gracias al apoyo de su hija que es doctora pudo superar.

Me enfermé del COVID, vi morir a muchas personas, familiares de México, la estoy contando gracias a Dios y a los medicamentos, duré 15 días sin saber de mí, con oxígeno, mi hija es doctora y ella me atendió, yo nada más la veía entrar pero no sabía de mi”, refirió.