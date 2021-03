Irapuato, Guanajuato.- El señor Maximino Calderón Ramírez, de 66 años, fue una de las cientos de personas que alcanzó a recibir la vacuna anti COVID durante la campaña de vacunación en Irapuato; sin embargo, dijo entender que sólo era para mayores de 67 años.

Vieron que no había mucha afluencia y empezaron a llamar a la población de 67 en adelante para las vacunas que ya habían llegado, el problemas fue que llegaron gente de 60 en adelante y obviamente no alcanza la vacuna para todos”, dijo.

Espera pronto recibir vacuna anti COVID

El irapuatense, quien acudió junto a su esposa, de 63 años, añadió que no perderá la esperanza de pronto recibir la vacuna anti COVID.

“Somos muchas personas mayores de 60 años que queremos que nos atiendan, pero no es así, debe ser todo organizado y si no alcanza uno pues hay que esperar, no hay de otra”, concluyó.

Al igual que el señor Maximino, muchas personas se quedaron sin la vacuna anti COVID, hecho que no pasó a mayores, debido a que los servidores de la Nación les informaban constantemente que había pocas dosis.

